В ДТП на улице Николая Музыки в Севастополе пострадал 17-летний мопедист

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около 10 утра 67-летний водитель автомобиля Toyota на улице Николя Музыки при повороте налево не уступил дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 17-летний водитель.

В результате ДТП мопедист получил травмы и доставлен в больницу. Оба водителя имели права и были трезвы.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова