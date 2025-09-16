Первый в Крыму отель открыл двери для питомцев

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что первый крымский отель успешно прошёл сертификацию Роскачества по стандарту «Путешествие с питомцами». По России всего выдано 65 таких сертификатов, подтверждающих готовность отеля предоставлять комфортные условия для гостей с домашними животными.

Отель, расположенный в Форосе, предлагает размещение с питомцами весом до 5 килограммов и высотой до 30 сантиметров в холке. В номерах предусмотрены лежанка, миски, пеленка, переноска, игрушка и даже вкусный подарок. Гостям достаточно предупредить отель о приезде с животным заранее.

В дальнейшем планируется расширить услуги для домашних животных, включая меню в ресторане и услуги груминг-центра.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города