Петропавловский и Покровский соборы ждет реставрация

16-09-2025

В Севастополе началась подготовка к реставрации двух соборов — Петропавловского и Покровского, обладающих статусом объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

По федеральной программе «Развитие культуры» выделены средства на разработку научно-проектной документации для будущих реставрационных работ. На территории храмов уже стартовали натурные обследования с замерами, фотофиксацией и лазерным сканированием для создания точных цифровых моделей. Следующий этап — изучение несущих конструкций, что позволит определить объём ремонтных работ и подобрать бережные технологии сохранения памятников архитектуры.

Анна Левина