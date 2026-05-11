Как Андреевка встретила 81-ю годовщину Великой Победы на обновлённой сцене сквера «Патриот»

В Севастополе праздные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, прошли в каждом районе и селе.

9 мая 2026 года в Андреевке состоялся праздничный концерт в сквере «Патриот», который всего за два года превратился из заброшенного пустыря в главную культурную площадку села.

На новой, технически оснащённой сцене (со светом, звуком и аппаратурой) выступили: · Андреевские школьники — юные артисты подарили зрителям трогательные стихи о войне и мире;

· Волонтёрское объединение «Наш дом» под руководством почётного жителя Андреевки Маргариты Багаевой;

Андреевский вокальный ансамбль «Крымчанка»;

Атмосферой праздника с «Севкором» поделились жители села. Для них отдельным подарком стал сам сквер, который удалось благоустроить, благодаря инициативе и активности местных жителей. Им удалось выиграть конкурсе городской администрации и получить грант из бюджета Севастополя. На эти деньги на месте пустыря и строительной свалки появилось место, где всё село собирается на такие празднования.

