В Севастополе открылась выставка «Станислав Чиж и его время»

Сегодня, 16 сентября в МКЦ «Бухта Казачья» прошло торжественное открытие художественной выставки, посвященной 90-летию выдающегося скульптора, художника и Почетного гражданина Города-Героя Севастополя Станислава Александровича Чижа.
Экспозиция включает монументальные, мемориальные и станковые скульптуры, скульптуры малых форм и графические работы мастера. В зале размещены личные архивы, альбомы и награды, бережно сохранённые семьёй художника. Особое место заняла фотовыставка Сергея Петросяна, фотокорреспондента Черноморского флота и давнего друга Чижа.
В рамках открытия в киноконцертном зале МКЦ также состоялся показ документального фильма Елены Анисимовой «Белая крепость птицы Чиж», раскрывающего творческий путь мастера.
Выставка открыта для посетителей до 7 октября по адресу: ул. Казачья, 47.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города