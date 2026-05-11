На мысе Фиолент женщина сорвалась с 10 метровой высоты

Во время спуска к морю на мысе Фиолент в районе остановки «Маяк» женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив различные травмы. Спасатели организовали страховку и спустились к пострадавшей.

Ей оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место. Операция по спасению проходила темное время суток и в условиях сложного скального рельефа. Пострадавшую госпитализировали.

В правительстве города напомнили, что спуски в районе остановки «Маяк», ведущие к диким пляжам, опасны для жизни. Участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Фото: правительство Севастополя