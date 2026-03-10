Положение о конкурсе стихотворений «Голос Жириновского»

«СЕВКОР» объявляет литературно-поэтический конкурс «Голос Жириновского», приуроченный к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Конкурс проводится в рамках объявленного 2026 года — Годом Владимира Вольфовича и призван поддержать поэтические таланты, вдохновлённые любовью к России и интересом к личности легендарного политика.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР — политика-провидца Владимира Жириновского. Севастополь не останется в стороне и станет одним из центров чествования лидера ЛДПР. В Городе-Герое Владимира Вольфовича всегда любили и уважали, и он отвечал Севастополю взаимностью. В судьбоносном для всей России 2014 году он одним из первых политиков приехал в город, чтобы поддержать людей в их стремлении вернуться домой.

Многие знают Жириновского как выдающегося политика, но не все знают о его ярком поэтическом даре. Именно поэтому «Севкор» решил подхватить творческую волну и объявить конкурс для всех,кто пишет стихи и хочет быть услышанным.

Если вы много лет пишете «в стол»,если в вашей душе живут строки о России, истории и судьбе страны — это ваш шанс. Нам важно поддержать поэтические таланты России и Севастополя,вдохновлённые патриотизмом и интересом к личности Владимира Жириновского.

Победителей наградят в день рождения политика — 25 апреля. Лучшие произведения будут опубликованы на всех ресурсах сетевого издания «СЕВКОР», а их авторов ждут призы и признание наших читателей и слушателей.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения конкурса стихотворений «Голос Жириновского» (далее — Конкурс), посвящённого 80-летию со дня рождения В.В. Жириновского.

1.2. Конкурс проводится в период с 10 марта 2026 г. по 25 апреля 2026 г. (приём работ до 20 апреля включительно).

1.3. Организатор: ООО «Севастопольский Корреспондент».

1.4. Цели Конкурса: популяризация личности В.В. Жириновского, воспитание патриотизма через поэзию.

Участники и условия участия

2.1. К участию допускаются все желающие без возрастных ограничений — жители Севастополя и других регионов России.

2.2. Требования к работам:

Оригинальные стихотворения на русском языке, вдохновлённые жизнью и творчеством В.В. Жириновского.

Видеофайлы, где участник наизусть читает стихи, посвященные В.В.Жириновскому или стихи его авторства, необходимо прислать на e-mai:l pressevkor@yandex.ru с темой «Конкурс».

Работы принимаются с 10 марта по 20 апреля.

Этапы и график

3.1. 10 марта 2026 г.: публикация анонса на сайте «СевКор» с Указом Президента РФ «О праздновании 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского».

3.2. С 10 марта — 20 апреля — прием заявок.

3.3. Подведение итогов и награждение: 25 апреля 2026 г.

Состав жюри

4.1. Конкурсная комиссия:

Журавлев И.Г. (председатель),

Гордиенко А.А.,

Мацкевич А.В.,

Кизюк Ю.Н.,

Бурштейн С.А.,

Самойленко Н.С.

Жюри оценивает по критериям: оригинальность, соответствие теме, художественный уровень, эмоциональность.

Призы и награждение:

5.1. 1 место: фотосессия от СевКор.

2 место: планшет от БФ «Путь к Победе».

3 место: атрибутика ЛДПР.

Заключительные положения

6.1. Организатор оставляет за собой право публиковать лучшие работы на сайте и в социальных сетях «СевКор».

6.2. Участие подразумевает согласие на обработку персональных данных.

Контакты: pressevkor@yandex.ru

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города