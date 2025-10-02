На новогодние каникулы в Крым направят 12 поездов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». В период с 23 декабря 2025 года по 13 января 2026 года пассажиры смогут воспользоваться пятью поездами из Москвы, тремя из Санкт-Петербурга и четырьмя поездами из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.

К осенним маршрутам добавятся поезда №17/18 Москва–Симферополь и №181/182 Санкт-Петербург–Симферополь, которые будут ходить ежедневно. Составы отправляются из Симферополя с 23 декабря по 11 января, из Москвы — с 25 декабря по 13 января.

Продажа билетов уже открыта и стартует за 90 суток до отправления. Это позволит туристам планировать поездки и комфортно добираться до Крыма на праздники.

