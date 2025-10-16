Самые бюджетные места для отдыха в России на ноябрьские праздники

В этом году список направлений наиболее бюджетного отдыха возглавила Сахалинская область. На ноябрьские выходные в среднем размещение в местном отеле обойдётся туристам в 2 тыс. рублей за ночь. Столько же стоит проживание в Калмыкии, говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Путешествий».

Далее в списке — Оренбургская область, где отель будет стоить 2,4 тыс. рублей за ночь. В ЯНАО можно найти отель за 3,5 тыс. рублей, в Томской области – 3,6 тыс. рублей.

За сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей можно провести праздники в ноябре в Волгоградской области, Ростовской области, Башкортостане (5,1тыс.-5,4 тыс. рублей). В Дагестане отдых в это время обойдётся в 6 тыс. рублей, в Камчатском крае – в 7,4 тыс. рублей. Также в числе бюджетных направлений оказались Нижегородская область (8,3 тыс. рублей), Краснодарский край (9,6 тыс. рублей).

При это к Югу России, в том числе Адлеру и Сочи, в этом году снизился интерес у россиян. В пятерку самых популярных направлений на ноябрьские выходные попали Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Мурманск и Волгоград.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова