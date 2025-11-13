Оштрафована школа программирования в Севастополе за незаконный летний лагерь

В прокуратуру Севастополя обратилась жительница Севастополя, которая усомнилась в должной организации отдыха детей на базе школы программирования в Гагаринском районе города. Заявительница нашла в интернете рекламу тематического летнего лагеря и записала туда своего 13-летнего сына. Заключила договор, внесла предоплату, но потом что-то заставило ее усомниться в оплаченных услугах.

Проверка прокуратуры показала, что собственница школы не имела права вести деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления, а сам лагерь не внесен в Реестр организаций отдыха детей.

Как итог, собственница школы оштрафована на 250 тысяч рублей по ст. 14.65 КоАП РФ (предоставление индивидуальным предпринимателем, не включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей).

В настоящее время штраф оплачен, сообщили в прокуратуре Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai