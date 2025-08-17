Погода в Севастополе 17 августа

Погода
17-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 3-8 м/с,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 28…30°.

Температура воды в море 25°.

Фото: Елена Голос

