Частная клиника в Севастополе оштрафована на 500 тысяч за попытку подкупа

Прокуратурой Севастополя установлено, что представитель частной медклиники через посредника передала 100 тыс. рублей чиновнику Департамента здравоохранения за дополнительное лицензирование меддеятельности, несмотря на несоответствие установленным требованиям. Предполагаемый взяткополучатель отказался идти на такой шаг и сообщил в правоохранительные органы.

Прокуратура в отношении организации возбудила дело об административном правонарушении за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Клинику оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Уголовные дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве рассматриваются судом.

