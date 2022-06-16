Новый админцентр Севастополя будет окружен элитными апартаментами

Сегодня на ПМЭФ было подписано инвестиционное соглашение между правительством Севастополя, компанией YUGA и банком ПСБ, предполагающее строительство в районе Любимовки комплекса элитных апартаментов и отеля класса А+ со всей необходимой инфраструктурой.

Примечательно, что именно в этом районе, но не в первой линии от моря, планируется построить новый административный центр города, куда переедет правительство, заксобрание и другие правительственные структуры.

В правительстве Севастополя уточнили, что инвестор выкупил участок с заброшенными советскими недостроями, тянущийся от пляжа Любимовки до турбазы Мокроусова. Речь идет о территории площадью более 10 га.

Инвестор помимо отеля и комплекса апартаментов планирует построить реабилитационный центр для детей, а также благоустроить пляж и сделать единую набережную, доступ на которую будут иметь как отдыхающие комплекса, так и горожане.

На набережной планируется обустроить парковые, спортивные и детские зоны отдыха.

Напомним, в Севастополе стартуют публичные обсуждения правил землепользования и застройки, по словам чиновников, не обходится без провокаций.

Дарья Тимофеева

Фото: naftusia.ru