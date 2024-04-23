Севастопольские места для пикников: где пожарить шашлычок?

В Севастополе определены 11 общедоступных мест для официального отдыха, в которых можно жарить шашлыки и ставить палатки. Список представили в севприроднадзоре журналистам «Севастопольской газеты».

Обновленный список мест для отдыха на природе сократился по сравнению с прошлым годом. Если раньше насчитывалось 20 мест, то теперь их осталось только 11. Несмотря на сокращение, любители природы и шашлыков могут найти уютные уголки в различных уголках города.

В Чернореченском лесничестве приглашают отдыхать в урочищах «Ближний пляж», «Золотой пляж» и «Сухая речка». Любители горных видов и морского бриза найдут свое место в Орлиновском лесничестве, где можно отправиться на «Чертову лестницу», насладиться красотами «Узунджи», «Батилимана», «Мыса Сарыч» и «Скалы Парус».

Севастопольское участковое лесничество предлагает две локации на Сапун-горе для тех, кто предпочитает высоты. А в Мекензиевском лесничестве можно устроить пикник в III кордоне или в парке 35-летия Победы, который, оказывается, ошибочно переименовали в парк «60-летия Победы». Примерная карта расположения уже известных точек из 2022 года по ссылке.