В Севастополе депозиты остаются выгодными, а кредиты наоборот

ЦБ РФ в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 16%. Такое решение принял совет директоров Банка России 26 апреля.

Ставку за последнее время повышали пять раз подряд.

«Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно», — сообщила пресс-служба ЦБ.

В 2023 году ставку поднимали 5 раз с 7,5 % до 16 %. Напомним последствия высокой ключевой ставки:

💵 высокие ставки по кредитам;

💵 высокие ставки по банковским депозитам;

💵 замедление экономики и производства;

💵 снижение покупательной способности;

💵 снижение инфляции.

Также ЦБ ухудшил прогноз по годовой инфляции. Ожидается, что цены могут вырасти в 2024 году до 4,8%.