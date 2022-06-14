В правительстве Севастополя рассказали о провокациях при обсуждении ПЗЗ



Сегодня, 14 июня, директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов рассказал, что в городе повторяются провокации 2017 года при обсуждении правил землепользования и застройки.

«Повторяются провокации 2017 года, когда людям пытаются сказать, что из-за принятия правил землепользования и застройки у них отнимут имущество и собственность без каких-либо компенсаций. Разъясняем, что такого не предусматривается в российском законодательстве вообще и принятие этого документа не влияет на права собственности в отношении их имущества», — подчеркнул Жукалов.

Как рассказал Жукалов, эти вопросы в основном касаются склонов Балаклавской бухты, где много участков образовано в Украинский период.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести массированную информационную кампанию на всех телеканалах с разъяснениями всех нюансов подготовки этого документа.

Напомним, в мае 2017 года более двух тысяч жителей Севастополя приняли участие в митинге, во время которого горожане выразили недоверие правительству города, Законодательному собранию и судам. Причиной недовольства горожан стала попытка принять генеральный план города, который, по мнению жителей, нес риски их правам собственности.

Дмитрий Островский