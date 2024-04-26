В Севастополе раскрыли коррупционную схему в лесхозе: бывший руководитель подозревается в махинациях на миллионы

В Севастополе скандал вокруг бывшего руководителя городского лесхоза обретает новые подробности. 49-летний экс-чиновник подозревается в злоупотреблении полномочиями, что могло привести к потере более 6 млн рублей из городского бюджета.

По данным Управления экономической безопасности УМВД России по городу Севастополю, в 2021 году подозреваемый заключил договор на лесовосстановление в связи со строительством дороги. Контракт был подписан с 41-летним индивидуальным предпринимателем. Согласно условиям, предприниматель должен был подготовить посадочные места и пересадить краснокнижные растения. Однако выяснилось, что к моменту заключения контракта дорога уже существовала, а все необходимые работы были выполнены государственной организацией, делая договор фиктивным.

Неосторожное расходование государственных средств выявлено благодаря совместной работе оперативной группы МВД и местных полицейских. Сейчас по факту происходящего возбуждено уголовное дело, следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела.

Напомним, осужденная на 10 лет за взятки экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская подала заявление на службу в зоне СВО.