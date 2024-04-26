В Севастополе на стройках и в хостелах выявили почти 100 нелегальных мигрантов

После трагедии в «Крокус Сити Холле» интенсивно стали проводиться рейды по строительным объектам города и местам компактного пребывания нелегалов.
По результатам проверок к ответственности привлечено 99 иностранцев.
— за нарушение правил миграционного учета – 43;
— за нарушение режима пребывания в РФ– 18;
— за несоответствие заявленной цели въезда в РФ – 1;
— за незаконное осуществление трудовой деятельности – 5;
— за несоблюдение сроков обращения за оформлением патента – 32.
За предоставление жилого помещения иностранцам с нарушением закона привлечено 13 граждан РФ.
Также принято 3 решения о запрете въезда на территорию РФ;
Подвергнутым выдворению, аннулированы 13 видов на жительство и одно разрешение на временное проживание в РФ.
Выявлены 8 поддельных миграционных карт.
В рейдах приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю, совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и УФСБ России по Черноморскому флоту.
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Ольга Сурикова