Современные морские курорты в России могут появиться через 10 лет

Это двигатель развития экономики

России для появления современных морских курортов нужны революционные решения. Об этом в ходе ПМЭФ заявила Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в сессии ПМЭФ: «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты».

Он отметил, что в регионе уже стартовал купальный сезон, но отдыхающих из-за логистики не так много, хотя растет поток людей прибывающих на машине.

«Что касается программы по строительству модульных отелей, мы уже участвуем, хотел поблагодарить Ростуризм, очень быстро осуществили этот проект, мы уже получили существенные средства для нас. И эти деньги пойдут в работу уже в этом сезоне», — сказал Развожаев.

В рамках грантовой поддержки из федерального бюджета Севастополь получил 334,5 млн рублей. Так, городу выделено 108 млн руб на развитие туринфраструктуры и 76,5 млн на создание и развитие пляжей. На создание модульных некапитальных средств размещения Севастополь получит 150 млн рублей.

В ходе дискуссии Зарина Догузова, выступая на сессии, подчеркнула, что России нужны «абсолютно новые современные морские курорты, которые отвечают современным требования туристов».

«Это глобальная задача, которая может занять до 10 лет. Чтобы активно и быстро развивать инфраструктуру, надо активно поддерживать инвесторов. Мы продолжим снижать налоговую нагрузку, революционное решение мы приняли: с 1 июля нулевой НДС для гостиниц. Дешевые и длинные кредиты под 3-5% для тех, кто готов строить гостиницы. И третье направление — развивать низкий сезон, чтобы инфраструктура не простаивала», — цитирует главу Ростуризма пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что при финансировании из госбюджета в регионе появится не менее 99 новых модульных отелей.

Ольга Сурикова