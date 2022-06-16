Депутаты предложили радикальные меры борьбы с незаконными свалками

В рамках выездного заседания комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя депутатами была проведена проверка свалок строительного мусора, расположенных в непосредственной черте города. Депутаты намерены кардинально решить проблему.

В объезде приняли участие спикер заксобрания Владимир Немцев, члены постоянного комитета, представители правительства Севастополя, природоохранной прокуратуры, а также общественной палаты.

Осмотр, поражающих своими размерами свалок, проводился по инициативе членов общественной палаты Севастополя, которые подчеркивают угрожающе стремительный рост объемов гор мусора.

Речь идет об огороженных территориях с адресами: Монастырское шоссе, 4-А и улица Индустриальная 27-А. Оба участка арендованы у города и в соответствии с видами разрешённого использования не предназначены для складирования строительных отходов.

На Монастырском шоссе участок с кадастровым номером 91:01:005001:46 арендует ООО «Техносервис». Как рассказал заместитель директора Севприродназора Вадим Писляк, по этой свалке идут судебные тяжбы, а представитель природоохранной прокуратуры не взялся назвать сроки, когда нарушители получат по заслугам. ДИЗО сообщило, что поданы исковые заявления на расторжение договора аренды.



Спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев подчеркнул, что необходимо усилить контроль за земельными участками, которые город передаёт в аренду, и изымать их в случае нецелевого использования.

«Наша первая задача — наказать публично этих арендаторов, изъять участок, заставить привести в исходное состояние этот земельный участок. И второе — нам нужно решить. Здесь собрались природоохранная прокуратура, Севприроднадзор, Департамент имущественных и земельных отношений. Решить, как не допустить дальнейших таких свалок, незаконного вывоза строймусора на наши территории», — подчеркнул Немцев.

На земельном участке по улице Индустриальной с кадастровым номером

91:02:003015:477 еще более запутанная история. Он сдается не только в аренду, но и в субаренду. Предприимчивые субарендаторы (ООО «Севстройснаб») поставили там дробильную машину и говорят о том, что они занимаются утилизацией строительных отходов.

Однако, увиденная нашим корреспондентом, гора мусора поражает воображение и позволяет сделать предположение, что если и ведется переработка, то только для вида. В ходе совещания представители правительства Севастополя подтвердили, что разрешений на, якобы, переработку предпринимателям никто не выдавал.

По приблизительным оценкам участников выездного совещания на Индустриальной, 27-А складированы тысячи кубических метров строительных отходов.

«Мусор возят из Херсонеса и очистных. Ранее нами было проведено выездное совещание общественной палаты, и мы зафиксировали, что сюда свозится. Сами видите, здесь четвёртый класс строительных отходов. И никто не боится. И тоже на протяжении последних двух лет сюда всё свозится и сбрасывается. Просто раньше кучи были маленькие. А сейчас видим — скоро гора Ай-Петри будет отдыхать», — недоумевал представитель общественной палаты Александр Марчук.

Депутат заксобрания Андрей Куринов предложил отслеживать цепочки договоров, которые заключают между собой строители и компании, обязующиеся вывезти или утилизировать мусор. По его мнению, такой подход позволит оперативно ловить нарушителей закона.

«Коллеги предложили создать межведомственную комиссию. Я считаю, что этот орган должен контролировать договорные обязательства. На каждой стройке есть проектная документация, в которой отражены объемы производства строительного мусора. У каждой строительной организации должен быть договор на утилизацию или складирование этих отходов. Анализируя, то с кем у строителей заключен договор на вывоз, и поступление отходов на лицензированные предприятия по переработке мы можем найти, где происходит утечка», — отметил Куринов.

По итогам выездного совещания членами комитета принято решение провести дополнительные проверки этих предприятий, предложить правительству создать межведомственную комиссию, которая будет комплексно подходить к решению этого наболевшего для города вопроса.

Фото: пресс-служба законодательного собрания Севастополя.

Дмитрий Островский