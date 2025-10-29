16-летняя девушка на мопеде попала в ДТП

Сегодня днём на Камышовом шоссе девушка-водитель, управляя мопедом «Альфа» не убедилась в безопасности своего перестроения из средней полосы в левую и врезалась в автомобиль «Сузуки».

В результате ДТП пострадавшая с травмами была отправлена в больницу.

Водительское удостоверение соответствующей категории у девушки имелось, сообщили в Госавтоинспекции.

Андрей Крымский

