Новорождённый, скончавшийся в симферопольском роддоме, был заражен синегнойной палочкой

Как уже сообщалось, малыш умер спустя два дня после рождения. Следком назначил экспертизу.

Вскрытие показало наличие в организме ребенка Pseudomonas aeruginosa — синегнойной палочки, являющейся возбудителем внутрибольничных инфекций. При этом в анализах матери инфекция обнаружена не была.

После случившегося роддом не сообщил в Роспотребнадзор, что ребёнок скончался из-за инфекции. Вместо этого в документах указали: «Другие болезни, осложняющие беременность и деторождение». Сейчас ведомство проводит эпидемиологическое расследование, пишет Baza.

По факту смерти возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности ребенку и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности его матери.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai