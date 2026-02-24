24 февраля 2022 года — дата, ставшая поворотным моментом в современной истории. В этот день началась Специальная Военная Операция. 

24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

За три дня до начала СВО, 21 февраля 2022 года, Владимир Путин заявил, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующий день Совет Федерации согласился дать разрешение на использование вооруженных сил РФ за рубежом из-за ситуации, развернувшейся в Донбассе.

Главные события начали разворачиваться вечером 23 февраля 2022 года. Примерно в 22:00 главы ДНР и ЛНР обратились за помощью к России, прося защиты от агрессии со стороны Украины.

24 февраля в 05:52 по московскому времени Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции. Президент объяснил, что принял такое решение ради людей Донбасса, которые подвергались «геноциду со стороны киевского режима».