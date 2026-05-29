Детский омбудсмен предложила разрешить подросткам работать с 12 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила снизить минимальный возраст для подработки детей до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста многие подростки хотят работать летом.

Ярославская заявила, что для этого необходимо изменить федеральное трудовое законодательство.

Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% — что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей.

