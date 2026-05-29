Интервью Ильи Журавлёва о социальной политике, поддержке семей и развитии страны

«Севкор» пообщался о самых злободневных проблемах севастопольских семей с вице-спикером Заксобрания, координатором севастопольского отделения ЛДПР Ильей Журавлевым.

— Илья Григорьевич, сегодня тема поддержки семей и демографии звучит всё чаще. Почему именно сейчас это стало одной из ключевых государственных задач?

— Потому что демография — не состоит из одной лишь статистики. Это в первую очередь вопрос дальнейшего развития страны, её устойчивости, экономики, безопасности и преемственности поколений. Без сомнения, государство, его сила и стабильность начинаются с крепкой семьи. И сегодня важно не только говорить о семейных ценностях, но и выстраивать долгосрочную систему поддержки людей, которые воспитывают детей. Собственно, этот курс и задал наш Президент.

Хочу также сказать, что в этом направлении ЛДПР в последние годы регулярно выступает с инициативами, нацеленными именно на поддержку семей. Приведу один из примеров: Председатель партии Леонид Слуцкий предложил ввести дополнительную ежемесячную выплату к пенсии для родителей трёх и более детей. И с этим подходом невозможно не согласиться, потому что государство должно поддерживать человека не только в момент рождения ребёнка, но и спустя годы — когда родители выходят на пенсию.

— Почему, на ваш взгляд, именно долгосрочная поддержка сегодня особенно важна?

— Потому что воспитание детей — это огромный труд длиною в жизнь. Многие многодетные родители вынуждены уделять семье больше времени, иногда жертвуя профессиональным ростом. Особенно это касается матерей, которые часто работают неполный день или временно выпадают из трудового стажа. И, конечно, это потом отражается на размере пенсии.

ЛДПР совершенно справедливо поднимает вопрос о том, что на уровне государства этот вклад очевиден. И, говоря без громких слов, родители, воспитывающие детей, по сути формируют демографический, экономический и социальный благоприятный климат в стране, как задел на будущие поколения.

— Какие вопросы сегодня больше всего волнуют семьи в Севастополе?

— Не так давно мы на базе штаба ЛДПР проводили несколько мероприятий, встречи с многодетными семьями, с матерями. И в первую очередь людей волнуют доступное жильё, уровень доходов, образование, выбор кружков и развивающих программ для детей, а также их доступность — как инфраструктурная, так и финансовая, включая спортивные секции и дополнительное образование.

Стоит отметить, что отдельной темой обсудили— продукты первой необходимости и детское питание. Сегодня стоимость детских смесей, каш и консервов становится серьёзной статьёй расходов, особенно для многодетных семей, семей с невысоким доходом и родителей детей с особыми потребностями.

Именно поэтому инициатива Леонида Слуцкого о включении детского питания в перечень социально значимых товаров выглядит своевременной и необходимой. Речь идёт об ограничении торговой наценки на такие товары, чтобы сделать их более доступными для семей.

На самом деле это гораздо шире, чем просто вопрос цен. Детское питание в данном случае становится частью демографической политики государства. Когда родители уверены, что смогут обеспечить ребёнка всем необходимым с первых месяцев жизни, это формирует уверенность в завтрашнем дне и более спокойное отношение к вопросам рождения и воспитания детей.

— Часто можно услышать мнение, что меры поддержки должны быть не разовыми, а системными. Вы согласны?

— Безусловно. Разовые выплаты помогают в конкретный момент, но семья должна чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому поддержка должна сопровождать человека на разных этапах жизни: рождение ребёнка, образование, медицина, жильё, трудоустройство, пенсионное обеспечение.

Именно поэтому сегодня так важны инициативы, связанные с многодетными семьями, молодыми родителями, семейной ипотекой, поддержкой материнства и детства. Это не просто социальная политика — это вклад в стабильное развитие России.

— Что, на ваш взгляд, сегодня особенно важно сохранить в обществе?

— Уважение к семье, к родителям, к старшему поколению. Нужно возвращать понимание того, что семья — это основа общества, а дети — наше продолжение и опора страны в будущем.

И здесь многое зависит не только от государства, но и от атмосферы в обществе, от личного примера, от отношения к людям. Когда семья чувствует поддержку, стабильность и уверенность — тогда появляется желание строить планы, растить детей и связывать свою жизнь со своей страной, своим родным городом.

