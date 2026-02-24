В Госдуме предложили установить 0% по ипотеке на первое жильё для ветеранов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить 0% по ипотеке на первое жильё для ветеранов

Лидер ЛДПР считает, что такая возможность должна быть для всех военнослужащих и ветеранов вне зависимости от региона проживания. Сейчас единицы бойцов могут позволить себе ипотеку, даже с учётом военных льгот на жильё. Поэтому партия выступает за ипотеку под 0% для всех, кто служил и служит на благо Родины, и их семей.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что не существует «срока давности» для подвигов защитников Родины. Все они — герои и заслуживают одинаковых достойных льгот и равных мер поддержки.

«Сегодня поддержка военнослужащих — это полумеры: кому-то положены выплаты и компенсация лишь части платы за жилье, кому-то – некие символические льготы. При этом существует множественное деление такой «поддержки» по регионам, по сроку давности, по месту прохождения службы… Люди, которые защищали и защищают нашу страну, вынуждены разбираться в юридических тонкостях, бороться с чиновниками, собирать множество справок и доказательств — чуть ли не выпрашивать то, что заработали буквально своей кровью», — сказал Леонид Эдуардович.

В свою очередь, координатор севастопольского отделения партии Илья Журавлев подчеркнул, что ЛДПР последовательно выступает за единый федеральный стандарт помощи: равный статус ветерана, понятные и одинаковые по всей стране выплаты, социальные гарантии и льготы для семей. «Независимо от региона, каждый, кто исполнял долг перед Родиной, должен быть уверен в стабильной и справедливой поддержке общества и государства», — подчеркнул Журавлев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города