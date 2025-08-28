Незапертый автомобиль стал легкой добычей любителя приключений в Севастополе

В воскресное утро 21-летний парень решил оторваться «на полную катушку». Для яркости впечатлений ему не хватало только автомобиля.

Возле дома № 12 по улице Сухумской, он увидел припаркованный Volkswagen Passat с открытой дверью. На удачу в машине оказались и ключи. После гонок он бросил автомобиль на Феодосийской, где его и обнаружили сотрудники полиции.

Личность автоугонщика тоже установили, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Машину уже вернули собственнику — забывчивому 57-летнему местному жителю.

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя