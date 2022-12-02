В Севастополе задержали рецидивистов за серию автоугонов

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в угонах машин и кражах имущества.

Под следствие попали ранее судимые местные жители 21 и 22 лет. На протяжении нескольких месяцев прошлого и текущего годов они совершили три кражи и шесть угонов отечественных ВАЗ.

У них были распределены роли: Один проникал в автомобиль и путем подбора ключа запускал двигатель, второй «стоял на стреме». На угнанных автомобилях они передвигались пока не заканчивалось топливо, а затем их бросали. Один из угнанных ВАЗов они сбыли на металлолом.

«Кроме того, в одном из эпизодов своей противоправной деятельности сообщники похитили аккумуляторную батарею и набор инструментов из угнанного автомобиля, а позже один из подельников похитил из кафе и сбыл случайному знакомому кофемашину стоимостью 150 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе полиции города.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали обвиняемых.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.

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Ольга Сурикова