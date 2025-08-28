МРОТ в 2026 году может вырасти до 27 тысяч рублей

Россия
28-08-2025

В 2025 году он составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ.

В Госдуме отметили, что 20% роста будет выше уровня прогноза инфляции и выше фактической инфляции. 

Таким образом, минимальный размер оплаты труда достигнет 27 тыс рублей. Увеличение МРОТ повлияет на зарплаты от 4 млн до 5 млн человек.

Ранее такой законопроект опубликовал Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов. 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова