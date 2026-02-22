Севастополь впервые присоединился к фестивалю «Россия – Моя история. Мужество»

23 февраля, в День защитника Отечества, Севастополь примет Всероссийский патриотический фестиваль «Россия – Моя история. Мужество» на базе мобильного исторического парка на площади Нахимова.
Программа включает интерактивные экскурсии по ключевым битвам России — Ледовое побоище, Куликовская битва, оборона Севастополя 1854–1855 гг., подвиги Великой Отечественной. Участники пройдут викторину с лотереей призов (онлайн-розыгрыш).
Фестиваль приурочен к 85-летию Великой Отечественной и 10-летию Росгвардии, охватывает 20 регионов России, включая Донецк, Луганск, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Владивосток и другие города.
Участие в мероприятии бесплатное, посещение экскурсий — по предварительной регистрации.
Запись на 23 февраля:
• Онлайн; (https://multimediynyy-avtop-event.timepad.ru/event/3261498/)
• По телефонам:
— +7 (978) 538-69-40 (звонок, Telegram) — индивидуальные заявки;
— +7 (910) 484-04-60 — групповые заявки (от 10 человек).
