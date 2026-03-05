Названа причина перебоев с поставками бензина в Крым

В связи с неблагоприятными погодными условиями, с 24 по 27 февраля, была прервана ритмичность доставки светлых нефтепродуктов паромной переправой, что привело к задержкам объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.

Регулярные поставки бензина в Крым восстановлены, сообщили в Минтопэнерго Крыма.

Ситуация находится на ежедневном контроле правительства Республики Крым.

Отметим, в Севастополь вернулись очереди на заправках

На части АЗС «АТAN» города 95-й марки бензина нет с субботы. На «ТESS” рассказали, что у них дефицита топлива нет, но из-за проблем с поставками у конкурентов начался ажиотаж и водители стали заправляться впрок.

Крымские водители также жалуются, что в последние дни стала сложно найти 95-й на заправках.

