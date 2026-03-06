9 человек пострадали за ночь от атаки ВСУ на Севастополь

К утру 6 марта стало известно, что сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова.

Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

Предварительно, за медицинской помощью обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Вечером 5 марта было сообщено, что ранены ребёнок и пожилой мужчина. 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова.

В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, и мужчина получил травму.

От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях:

▫️ На Героев Подводников небольшое возгорание на территории колледжа в результате падения осколков от БПЛА. Специалисты уже на месте.

▫️ В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла.

▫️ В районе Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу.

▫️ В школе №50 на Генерала Жидилова также выбиты стекла.

В результате падения обломков от сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций. Часть города до полуночи оставалось без света.

Фото: губернатор Севастополя

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города