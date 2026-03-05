В РФ усилят контроль за проведением техосмотра

МВД доработало проект новых правил техосмотра, которые должны вступить с 1 сентября 2026 года.

Нормы этого документа направлены на усиление борьбы с мошенничеством.

Ключевое изменение касается порядка работы с ЕАИСТО — единой автоматизированной информационной системой техосмотра, через которую операторы вносят сведения о диагностических картах.

Некоторые операторы ТО оформляют фиктивные диагностические карты техосмотра на машины, которые нигде и никогда не проверялись. Если у компании в течение года выявлено два таких нарушения, то полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков, который лишает оператора аккредитации. Это позволяет отключить компанию от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), в которой формируются карты.

По новым правилам МВД будет приостанавливать доступ к системе, не дожидаясь страховщиков.

Ольга Сурикова

