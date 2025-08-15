На выборах губернатора Севастополя можно будет проголосовать досрочно

Таким образом проголосовать в Севастополе можно будет 12 дней

Такое решение, принятое Севастопольской городской избирательной комиссией, поясняется обеспечением безопасности и защитой жизни и здоровья избирателей.

На избирательных участках города Севастополя можно будет проголосовать с 3 по 11 сентября, на дому — с 4 по 11 сентября.

Режим работы участков:

⏹️в будние дни с 9 до 19 часов,

⏹️в выходные (праздничные) дни – с 10 до 14 часов.

Основные дни голосования состоятся 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Также сегодня на заседании Севгоризбиркома утвердили текст бюллетеней на выборах губернатора.

