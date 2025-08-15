В ГАИ призвали родителей готовиться к школе

«Дом-школа-дом». Родителей призвали вспомнить о безопасности детей.

До начала нового учебного года остаётся чуть более двух недель. В Госавтоинспекции России призвали родителей начать прорабатывать с детьми типичные маршруты передвижения от дома до школы и обратно, а также до наиболее посещаемых мест – спортплощадок и залов, детских площадок, парков, домов культуры.

Для родителей важно отработать с детьми маршрут «дом – школа – дом», чтобы ребенок знал безопасный путь.

Госавтоинспекции также напомнили, что на одежде и школьных рюкзаках детей должны быть световозвращающие элементы.

