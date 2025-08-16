Окопные свечи из «Бухты Казачьей»

Воспитанники многофункционального культурного центра «Бухта Казачья» приняли участие в акции «Окопная свеча».

Участники мастер-класса самостоятельно изготовили несколько десятков окопных свечей. На фронте они стали надежным средством для согрева, сушки одежды и подогрева пищи.

«Каждая свеча и письмо — это проявление нашей благодарности и веры в наших защитников. Мы передаем бойцам заботу Севастополя, чтобы они знали: даже вдали от дома их труд ценят, их мужество поддерживают, а каждый житель города ощущает связь и единство с теми, кто защищает Родину», — отметил директор МКЦ «Бухта Казачья» Евгений Бойцов.

Партию свечей передадут священнику Храма Святителя Филиппа, митрополита Московского, который доставит их лично военнослужащим. Кроме них, на фронт будут отправлены письма поддержки. К каждой окопной свече прикреплено письмо с рисунком, добрыми словами и пожеланиями, написанное детьми.

Андрей Крымский.

