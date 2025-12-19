На улице Колобова в результате ДТП пострадала 4-летняя девочка

Происшествия
19-12-2025

Водитель автомобиля Toyota неправильно выбрала безопасную дистанцию и врезалась в а/м Kia, который двигался перед ней.

В результате столкновения 4-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье Kia, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

Ребёнок был в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать последствия, подчеркнули в ГАИ.

Проводится проверка.

Андрей Крымский

