На «Тропе Голицына» устраняют обвал

Крым
20-10-2025

На маршруте «Тропа Голицина» начались работы по разбору завала и удалению свисающих камней. Специалисты уже приступили к расчистке завала.

Затем проведут оценку восстановительных работ и разработают проектно-сметную документацию.

После этого начнётся восстановление разрушенной части тропы и установка ограждений для безопасности посетителей.

Напомним, что обвал произошёл из-за сильных ливней.

Анна Левина