Поезда перешли на зимнее расписание

В сообщении с Республикой Крым и городом Севастополь поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс» начинают ходить по зимнему расписанию, которое будет действовать до апреля 2026 года.

В этот период в Крым курсируют 10 круглогодичных поездов:

Четыре ежедневных поезда из Москвы, включая фирменный «Таврия Экспресс»;

Два ежедневных поезда из Санкт-Петербурга (включая новый поезд №77/78);

Четыре поезда из других регионов: Адлер, Кисловодск (теперь под номером 327/328), Омск/Тюмень и Пермь.

На время новогодних праздников назначены дополнительные поезда (https://t.me/SKorrespondent/37264) из Москвы и Петербурга. Также в связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре изменён порядок движения поездов №75/76 (Омск – Симферополь) и №141/142 (Пермь – Симферополь).

