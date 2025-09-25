В Юхариной балке добавили постоянный утренний рейс

Автобус будет отправляться от конечной остановки в Юхариной балке в 06:45.

Ранее сотрудники Департамента транспорта тестово запустили рейс в 07:10, после чего сдвинули его на 06:45. Это было сделано для того, чтобы понять, в какое время наибольшее количество людей отправляется из Юхариной балки.

С 8 сентября автобус № 65 стал делать 34 рейса вместо 22 и продлил время работы маршрута на один час.

Теперь количество выполняемых рейсов увеличили на 59% — до 35 рейсов в день.

