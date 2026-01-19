На пожаре в многоквартирном доме спасли мужчину в Севастополе

Вечером 18 января загорелась квартира на первом этаже в многоквартирном доме на улицу Генерала Хрюкина.

Огнеборцы МЧС России обнаружили внутри горящего помещения мужчину. Его передали медикам, которые диагностировали у него ожоги кистей. Из соседних квартир спасли ещё двоих пострадавших: двухлетнего ребёнка и женщину.

Люди госпитализированы.

Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, остановили менее чем за час.

Из соседних задымлённых квартир с помощью автолестницы спасли и других жильцов. Всего 14 человек, в числе которых 6 детей, и эвакуировали на свежий воздух 10 граждан.

Пожар полностью ликвидировали в 22:50.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: МЧС Севастополя

