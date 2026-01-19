В Новом Херсонесе в Севастополе освятили реку Героон

На территории музейно-храмового комплекса состоялся обряд освещения древней подземной реки Героон, часть русла которой вывели на поверхность во время реконструкции.

Теперь в ее воды могут окунуться верующие. Здесь оборудовали удобный заход и палатки МЧС, в которых можно переодеться.

Согласно преданию, именно в Герооне крестился в 988 Великий князь Владимир.

