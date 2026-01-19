Погода в Севастополе 19 января

Погода
19-01-2026

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью -6…-8°,

днем -2…-4°.

На дорогах местами гололедица.

Фото: Анна Корнилова

