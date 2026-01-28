На пляже в Орловке откопали из песка укрытия и передвинули дальше от воды

Из-за сильных штормов несколько укрытий оказались подмыты волнами и ушли глубоко в песок. Специалисты экскаваторами и вручную расчистили песок возле и внутри укрытий, а затем уже при помощи крана достали конструкции.



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Всего на пляже в Орловке установлены восемь укрытий. Их отодвинули дальше от кромки воды, чтобы во время шторма до них не доставали волны.

После сегодняшней атаки на Севастополь губернатор поручил ответственным заново проверить состояние всех укрытий в городе и, где необходимо, — привести в порядок.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города