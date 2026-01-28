12 поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути из-за закрытого почти на всю ночь Крымского моста

Крым
28-01-2026

В Крым:
🌟№8 Санкт-Петербург – Севастополь;
🌟№328 Кисловодск – Симферополь;
🌟№92 Москва – Севастополь;
🌟№316 Адлер – Симферополь;
🌟№196 Москва – Симферополь;
🌟№186 Тюмень – Симферополь;
🌟№28 Москва – Симферополь.

Из Крыма:
🌟№67 Симферополь – Москва;
🌟№327 Симферополь – Кисловодск;
🌟№77 Симферополь – Санкт-Петербург;
🌟№195 Симферополь – Москва;
🌟№91 Севастополь – Москва.

Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи на протяжении семи часов ночью 28 января, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра и длилась два часа. Во время атаки БПЛА на город пострадал рабочий одной из школ города.

