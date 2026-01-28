Осколками сбитого БПЛА ранен мужчина в Севастополе

За минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь.
В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 10 БПЛА.
По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация:
✔️Возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина упал осколок от сбитого БПЛА. На момент падения осколка все учащиеся были в укрытии. Осколочное ранение нижней конечности получил рабочий здания, который в момент сбития БПЛА находился на улице. Повреждений здания не зафиксировано.
✔️ В одном из ТСН в районе Фиолента осколки от сбитого БПЛА упали на крышу частного дома и повредили забор другого дома.
✔️ В Юхариной балке обломки БПЛА пробили крышу одного из частных домов.
✔️ В районе Университетской обнаружен фрагмент от сбитого БПЛА, предположительно, двигатель.
✔️В районе Вакуленчука также обнаружены обломки БПЛА.
✔️ На проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно на балконе.
Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.
В Севастополе утром два часа звучал сигнал воздушной тревоги, ночью почти пять часов.