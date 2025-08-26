На Парковой вводится запрет на стоянку личного транспорта

Городское хозяйство
26-08-2025

Запрет будет действовать на конечной остановке улицы Парковой со 2 сентября.

Здесь обустроена остановка маршрутов №23, 34 и 400, для личных автомобилей будут действовать ограничение.

Отметим, что рядом с парком Победы расположена большая бесплатная парковка на 600 автомобилей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова