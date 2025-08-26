Севастопольские спасатели оказали помощь мужчине, которого уносило в открытое море

63-летний отдыхающий вышел в акваторию бухты Ласпи на доске для сап-сёрфинга. Сильное течение понесло его в море. По тревожному вызову к месту происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос».

Спасатели начали поисковые работы в прибрежной зоне, ориентируясь на последние известные координаты и направление течения. Через час интенсивных поисков, примерно в шести километрах от берега, мужчину удалось обнаружить. Спасатели подняли его на борт катера и доставили на набережную Балаклавы.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города