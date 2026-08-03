На Крымском мосту вводят новые правила перевозки топлива

С 4 августа на Крымском мосту начнут действовать новые требования к перевозке бензина и дизельного топлива.
Теперь провозить топливо разрешено только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика. Емкости должны иметь соответствующую маркировку — «ГСМ», «Огнеопасно» или их международные аналоги.
Основные правила:
объем одной канистры — не более 40 литров;
заполнять ее можно максимум на 95%;
общий объем перевозимого топлива — не более 200 литров на автомобиль;
канистры должны быть герметичными и без повреждений.
Если непрозрачную канистру невозможно осмотреть визуально, ее проверят с помощью интроскопа. При несоблюдении требований автомобиль могут не допустить к проезду.
Также запрещено одновременно перевозить канистры с топливом и газовые баллоны. Исключение — автомобили с газобаллонным оборудованием и туристические газовые баллоны объемом до 5 литров.