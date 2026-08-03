Как выбрать безопасный арбуз: три главных правила

Сезон арбузов в самом разгаре, но вместе со спелыми плодами на прилавках встречаются и те, которые могут быть опасны для здоровья. Чтобы покупка принесла только удовольствие, стоит соблюдать несколько простых правил.

🚫 Не покупайте разрезанные арбузы

Даже если продавец уверяет, что плод свежий, от покупки лучше отказаться. После разрезания мякоть быстро становится благоприятной средой для размножения бактерий, особенно в летнюю жару.

🚫 Избегайте треснувших и поврежденных плодов

Трещины, вмятины и другие повреждения нарушают защитную кожуру. Через них внутрь легко попадают грязь и микроорганизмы, что может привести к пищевому отравлению.

🚫 Не берите арбузы у дороги

Плоды, которые продаются прямо возле оживленных трасс, способны накапливать выхлопные газы и дорожную пыль. Кроме того, такие точки торговли часто не соответствуют санитарным требованиям.

Покупать арбузы лучше в магазинах, на рынках или официальных торговых площадках, где продукция защищена от солнца и пыли.

И помните: перед тем как разрезать арбуз, его нужно тщательно вымыть теплой водой с щеткой, чтобы бактерии с кожуры не попали на мякоть. Тогда летнее лакомство будет не только сладким, но и безопасным.

Публикация вышла при поддержке компании «Инкерстром»